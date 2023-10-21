فقيه اعلن انطلاق عملية شراء محصول التبغ في القرى الحدودية: لابتداع طرق تسهل تدعيم صمود المواطنين

أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه الى انطلاق عملية شراء محصول التبغ في القرى الحدودية، متمنيا على كل الإدارات الرسمية أن تعمد إلى إبتداع طرق تسهل تدعيم صمود المواطنين و تساعدهم لكي يستطيعوا أن يواجهوا المرحلة الصعبة التي يعيشونها على كل الصعد؛ على مستوى المواد الغذائية، و كذلك الدواء".

وتابع :"نحن نعتبر أن أهل الجنوب و اللبنانيين بشكل عام لطالما مدوا يد العون لبعضهم البعض و المؤازرة في مرحلة الكورونا و الحروب السابقة سيما في مواجهة عدو خطير و عدو الأرض و الإنسان، قاتل الأطفال، أمام ما يحصل في فلسطين و ما يحصل من إعتداءات و إستمرار إحتلال قرانا و أرضنا في مزارع شبعا و كذلك الأمر تلال كفرشوبا".

واضاف :"نحن نعتقد أنّ هذا العدو يجب أن نواجهه بالتكاتف بناءً على ما أدلى به و قاله الإمام السيد موسى الصدر "إنّ أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل هي الوحدة الداخلية و التعاضد الداخلي و التضامن الداخلي " هو لذي يحقق لنا الصمود و بالتالي يحقق لنا الإنتصار إن شاء الله.

وكشف ان "عدد من المستودعات في الجنوب اللبناني تمّ فيها تقديم وقت إستلام محصول التبغ و كل التسهيلات أعطيت للمزارعين خاصة البعيدة قراهم ذلك بتأمين وسائل النقل لمحاصيلهم على نفقة الإدارة و النقابة موجودة بكل المراكز إلى جانب لجان الشراء التي تجري فيها عملية البيع بكل روح طيبة و إيجابية".

واضاف :"أقصى ما استطعنا و استطاعت الإدارة أن تؤمنه بالتعاون مع النقابات هو هذا السعر الحالي، و نحن نعلم أن أهلنا يستحقون أكثر و يستحقون الكثير من الدعم و لكن هذه مسؤولية الدولة بالنسبة لهذا الموضوع إن شاء الله خلال السنوات القادمة تكون أفضل و إنّ ما تمّ هذا العام هو أقصى سعر ممكن".