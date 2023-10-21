قمة القاهرة للسلام.. العاهل الأردني: حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.. وهذه رسالتنا لـ تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الملك عبد الثاني ملك الأردن، أنّهم سيعملون على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت.

وقال الملك عبدالله الثاني: "تغضبنا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل".

وأوضح العاهل الأردني: "حملة القصف الشرسة على غزة مرفوضة وتعد جريمة حر ، وأن حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، فما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب".

وتابع: "عواقب التقاعس الدولي بشأن ما يحدث في غزة ستكون كارثية علينا جميعا ، ,ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء".

وأكد الملك عبدالله الثاني أنّ "حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، وتهجير سكان غزة يعد جريمة حرب ويشكل خطا أحمر بالنسبة لنا، وأنّ سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فحياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين".

وأكمل: "هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على ذات الطريق، كما أنّ سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة بنيت على الأمن بدلا من السلام وجعلت حل الدولتين مستحيلا، وعلى قادة إسرائيل أن يدركوا أن الحلول العسكرية لن تجدي وأن سياسة التطرف ستجلب المزيد من التطرف والعنف".

واختتم العاهل الأردني كلمته أن "حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين، رسالتنا للإسرائيليين أننا نريد السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، والسبيل الوحيد لمستقبل آمن في الشرق الأوسط يبدأ بالإيمان بأن حياة الناس متساوية الأهمية والعمل وفق مبدأ الدولتين".