العاهل البحريني يحذر من خطورة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتكاتف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في فلسطين، وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين، والإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لقوله.

وقال العاهل البحريني، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر القاهرة للسلام المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البحرين تؤكد خطورة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ محذرا من خطورة ذلك على القضية.

وأبدى العاهل البحريني تقديره لدور جمهورية مصر العربية بشأن القضية الفلسطينية، الآن كما كانت كذلك تاريخيًا؛ فضلا عن دورها في حماية الأمن الوطني العربي.

وأضاف: "نتطلع لمخرجات من هذه القمة ترسخ للأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

وطالب العاهل البحريني بالسماح بدخول المساعدات إلى أراضي غزة، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بتهجير الفلسطينيين.