كررها 3 مرات.. الرئيس الفلسطيني خلال قمة القاهرة للسلام: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين الناجين من ويلات الحرب عن طريق ضرب المدارس والمستشفيات، محذرًا من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى خارجها.

وخلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر القاهرة للسلام المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال محمود عباس إن الدولة الفلسطينية لن تقبل بالتهجير، مضيفاً: "سنبقى صامدين مهما طالت التحديات".

وندد عباس باعتداءات المتطرفين من الجانب الإسرائيلي بالمقدسات في الأرض الفلسطينية، مطالبا بالالتزام بالشرعية الدولية، ونبذ العنف، واتخاذ الطرق السلمية لتحقيق الأهداف المنشودة للشعب الفلسطيني.

وتابع: "هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة، والنظر إلى المستقبل، ودوامات العنف تتجدد بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ ونجدد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب الرئيس الفلسطيني بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة بشأن حدود الأرض الفلسطينية، مضيفا: "أطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في هذا الصدد".

وتقدم بالشكر لكل من قدم يد العون لفلسطين في ظل الظروف العصيبة والمصيرية، وعلى رأسهم مصر التي تحتضن قمة اليوم.

وأنهى الرئيس الفلسطيني كلمته بجملة "لن نرحل وسنبقى في أرضنا"؛ مكررًا إياها 3 مرات متتالية.