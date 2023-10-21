قمة القاهرة للسلام.. رئيس جنوب إفريقيا يطالب بوقف مد إسرائيل والمقاومة بالسلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، رفض بلاده لموجات العنف التي تنتهك القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر القاهرة للسلام، المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت.

وقال رامافوزا: "ندعو إلى وقف مثل هذه الإجراءات، ونطالب بتحرير الرهائن، ورفع الحصار عن غزة، ونطلب تقديم ممرات إنسانية للمساعدات".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن بلاده تدين بأشد عبارات الإدانة استهداف البنية التحتية في الأرض الفلسطينية.

وطالب الأمم المتحدة بالتدخل وحل المفاوضات من أجل الشعب الفلسطيني، متابعاً: "نحن في بلادنا، نهتم بما يحدث في فلسطين، لأن شعوبنا تثمن هذه الخسارة والشجاعة أملا في تحقيق حريتهم ورغبة في إنهاء معانتهم؛ دعمًا للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تحث كل الدول على ضرورة إيقاف مد الجانبين بالسلاح؛ تجنبًا لتأجيج الصراع، مواصلا: "الصراع طال أمده لعقود عديدة.. ويجب الالتفات إلى تحقيق السلام".

كما حذر رامافوزا من تفشي الصراع حتى يشمل دول عدة، مضيفاً: "يجب الالتفات إلى حل الدولتين، بناء على حدود عام 1967، ويجب العودة للمفاوضات وفض المنازعات، ودفع السلام وحقوق الإنسان، وإنهاء المعاناة التي بدأت تتضاعف في قطاع غزة".