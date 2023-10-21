قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسي يستعرض خارطة طريق مصرية لإنهاء الحرب على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي محاور خارطة طريق لإنهاء مأساة قطاع غزة وإحياء مسار السلام، في ظل التصعيد الدائر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

جاء ذلك في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام المنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وقال الرئيس السيسي إنه وجه الدعوة لعقد قمة القاهرة للسلام للتوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية في غزة وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور.

وأضاف الرئيس أن هذه المحاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وشدد على ضرورة الانتقال بعد ذلك للتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاضطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية.