«العالم يشهد كابوسا يهدد الأطفال».. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش، أنه رصد حالة من التناقض على أعتاب معبر رفح؛ تجسدت في وجود أشخاص بلا مأوى من الجانب الفلسطيني، بينما على الجانب المصري مئات الشاحنات المحملة بالمؤن والمساعدات؛ متوجهًا بالشكر للجانب المصري على دوره المؤثر في دعم غزة وتجميع المساعدات.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بقمة القاهرة للسلام المنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية، أنه من غير المقبول مهاجمة المستشفيات والمدنيين، والمدارس، والبنى التحتية.

وأضاف: "يجب تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.. وتحرير الرهائن؛ والدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين".

وتابع جوتيريش: "نركز على وقف بحر الدم من أجل تحقيق الأمن والسلام، وحل الدولتين"، مطالبا بالأمان لإسرائيل وفلسطين؛ وفقًا للمواثيق الدولية المبرمة سابقًا.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يشهد كابوسا يهدد الأطفال في فلسطين وإسرائيل والعالم أجمع.