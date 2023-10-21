قمة القاهرة للسلام.. رئيس وزراء اليونان: حماس إرهابية وإسرائيل دافعت عن نفسها بالعقاب الجماعي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يعزي أسر كل من فقد حياته من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مديناً الأحداث الإرهابية.

وأضاف ميتسوتاكيس، في كلمة ألقاها خلال قمة القاهرة للسلام المنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن موقف اليونان يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ ولكن دون عقاب جماعي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون ذلك وفقًا لآليات عالمية محددة، متابعاً: "عندما نشن حربًا يجب التفكير في المدنيين".

وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "حماس منظمة إرهابية، وأدت إلى الكثير من المعاناة للشعب الإسرائيلي والفلسطيني، وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا يجب خلط هذا بذاك".

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن مصر والأردن عليهما دور كبير، وترفضان تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ لافتا إلى أن بلاده تؤيد هذا الطرح أيضًا من أجل حماية البشر جميعهم.

وطالب ميتسوتاكيس بوقف بحر الدم وما ترتب عليه من آثار سلبية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مناشدا الصليب الأحمر بالتدخل لتحرير الرهائن.

وأكمل رئيس الوزراء اليوناني: "يجب فتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة حتى تدخل المؤن اللازمة؛ ونتمنى الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، ويجب دعم عملية السلام على أساس حل الدولتين".