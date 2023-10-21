قمة القاهرة للسلام.. أبوالغيط يحذر من خطر امتداد الصراع في غزة إلى طابع ديني

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجتمع الدولي عليه التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد المدنيين.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وقال أبوالغيط إنه يجب فتح ممر آمن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بالكامل.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن استمرار الوضع الحالي مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي من قبل إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال.

وأعلن عن رفض الجامعة العربية لكل أنواع العنف والاستهداف ضد المدنيين دون تمييز، واستنكر التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر.

وحذر من خطر امتداد الصراع إلى طابع ديني، داعيا لكل الأطراف وتحديدا غير المنخرطة في الصراع بعدم اتخاذ أي إجراء يوسع من رقعة المواجهات.

كما حذر أبوالغيط من خطورة اندلاع حرب إقليمية يدفع ثمنها الجميع، مؤكدا أن القوى الدولية عليها الانخراط في العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.