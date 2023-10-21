قمة القاهرة للسلام.. وزير الخارجية السعودي: نرفض محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية.

جاء ذلك أضاف في كلمته التي ألقاها خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وقال بن فرحان إنه يجب إيجاد حل سلمي للأزمة لحقن الدماء والتأسيس لحل شامل.

وشدد وزير الخارجية السعودي على رفض أية انتهاكات للقانون الدولي والإنساني وتشجب أي استهداف للمدنين، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها.

ودعا بن فرحان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا كذلك رفض التهجير القسري الفلسطينيين من أراضيهم.

كما دعا لفتح ممرات إنسانية عاجلة وتسهيل نقل المصابين والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا دعم السعودية لمواقف بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة إيجاد حل فوري لهذه الأزمة بما يرسي السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الأولوية حاليا هي الوقف الفوري لإطلاق النار.