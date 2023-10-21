شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: ينبغي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تستمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - (رويترز)

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في قمة القاهرة للسلام، السبت، إن عملية السلام المتعلقة بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي لها أن تستمر على أساس حل إقامة دولتين.

وأضاف ميتسوتاكيس «لا يمكن لأي تدخل عسكري أن يحل محل حل سياسي قابل للتطبيق»، وذلك خلال القمة المنعقدة في مصر، في ظل استعداد إسرائيل لتنفيذ اجتياح بري في غزة عقب هجوم حركة «حماس» الذي أودى بحياة 1400 شخص.