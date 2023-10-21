شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - رويترز

ذكرت الشرطة في قبرص أن انفجاراً صغيراً وقع خلال الليل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسيا، ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وقالت الشرطة إن جسماً معدنياً يحتوي على كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال انفجر على بعد نحو 30 متراً من محيط مجمع السفارة الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا.

وأفاد مصدر أمني، بأن الشرطة تستجوب أربعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، تم العثور عليهم في المنطقة، وعثرت الشرطة في سيارة أحد هؤلاء الشباب على سكينين ومطرقة، وذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن المعتقلين سوريون.