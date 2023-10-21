انت الان تتابع خبر الصحة تعلن "جفاف" موارد مستشفيات غزة وتدعو للتدخل الفوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إن "مستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تماما بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود، نناشد المجتمع الدولي ومصر العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات".وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 248 شهيدا و400 إصابة، وارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 شهيدا من أفرادها وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض".

وتابعت وزارة الصحة أن "4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر، و70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".

وأشارت وزارة الصحة الى "استشهاد 51 كادراً صحياً وإصابة 87 اخرين بجراح مختلفة، إضافة الى خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود"، مبينة ان "إشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة فاق 150 %".