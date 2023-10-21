انت الان تتابع خبر ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1.7 تريليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت البيانات، أن الحكومة الفيدرالية الأميركية، أغلقت عامها المالي، بعجز في الميزانية بقيمة 1.695 تريليون دولار، بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو حوالي 23.2 بالمئة، عن العام المالي 2022.

ورغم هذا الارتفاع في العجز إلى أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 2 تريليون دولار.



وجاء العجز بالتزامن مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار، وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار. وقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2023، حوالي 6.134 تريليون دولار.

ويضيف هذا العجز الكبير في الموازنة، زيادة جديدة في الدين الأميركي الذي بلغ 33.6 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبالتزامن مع إعلان تقرير الميزانية، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس ‏تخصيص حوالي 105 مليارات دولار لنفقات أمنية، بما في ذلك 61 مليار ‏دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل.

