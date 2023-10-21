انت الان تتابع خبر مكافحة الارهاب يطيح بـ4 إرهابيين في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، فضمن ادامة التنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية وبثلاث عمليات منفصلة تم القاء القبض على (3)ارهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".



وأضافت انه "تم القاء القبض على أحد الارهابيين في محافظة الانبار وتستمر عمليات جهاز مكافحة الارهاب في تتبع الارهابيين والقاء القبض عليهم في كل شبر من العراق".