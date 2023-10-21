شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في إنجلترا بسبب اكتظاظ السجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتزايد أعداد الجناة في السجون الإنجليزية المكتظة بالفعل، بسبب تشديد مكافحة الجرائم في البلد الأوروبي، حتى وصلت السجون الـ 120 في إنجلترا وويلز وصلت إلى طاقتها القصوى.

وتعتبر ظروف سجن المتورطين في جرائم مخدرات وعنف عصابات في بعض الأحيان غير إنسانية، ما يتطلب الآن إصلاحًا جذريًا في النظام القضائي.

اكتظاظ السجون

قالت جمعية محافظي السجون، إن عدم وجود عدد كاف من الزنزانات سيكون "أمرًا لا مفر منه" في المستقبل القريب، وذكرت صحيفة "تايمز" أن المحاكم تلقت تعليمات بإرجاء الإدانات المتوقعة إن أمكن ذلك.

ويوجد حاليا 88 ألفًا و225 شخصًا رهن الاحتجاز في إنجلترا وويلز، اللتين تبلغ سعة السجون لديهما 88 ألفا و872 مكانًا، وهذ عدد غير مسبوق من المسجونين، ولا تستبعد الحكومة نفسها أن يصل عدد المسجونين إلى 106 آلاف و300 شخص بحلول 2027.

ويواجه وزير العدل أليكس تشالك، حاليًا مهمة صعبة، تتمثل في الحفاظ على نظام العدالة العقابية، والتخفيف في الوقت نفسه من الضغط على السجون.