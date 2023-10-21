ولي عهد الكويت يدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد وليُّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاستمرارَ في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وعدم تهجيرهم خارج أراضيهم.

وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: المأساةُ الإنسانية في غزة نتيجةُ عدم التوصل لحلّ سلام شامل وعادل، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.