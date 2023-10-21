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ولي عهد الكويت يدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد وليُّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاستمرارَ في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وعدم تهجيرهم خارج أراضيهم.

وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: المأساةُ الإنسانية في غزة نتيجةُ عدم التوصل لحلّ سلام شامل وعادل، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

ودعا “الصباح” إلى وقفٍ فوري للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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