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تراكم ثرواتها من الأبرياء ومآسيهم.. كيف تستفيد شركات الأسلحة من الحروب؟.. إليك التفاصيل

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن المستفيد الأكبر من الحروب التي تندلع حول العالم بين الدول.

وذكرت أن شركات الأسلحة هي المستفيد الأكبر من نشوب الحروب والنزاعات المسلحة بين الدول والمنظمات.

وأوضحت أنه منذ العام الماضي تحديدا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الشركات الأمريكية في تطوير أنظمتها والأسلحة التي تنتجها لبيعها.

وأفادت بأن ثروات شركات الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت أكثر من 2 ترليون دولار في وقت وجيز بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وصولا بالحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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