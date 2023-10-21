باحثة في شؤون الشرق الأوسط: إسرائيل تريد أن تتخلص من عبء قطاع غزة وسكانه وتصدير الأزمة إلى الجانب المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط الدكتورة “هدى رؤوف”، أن إسرائيل تريد أن تتخلص من عبء قطاع غزة وتصدير الأزمة إلى الجانب المصري.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن القيادة المصرية عبرت عن ذلك بالرفض القاطع قيادة وشعبا.

وأشارت إلى تصدير الأزمة الفلسطينية لدول الجوار سواء كانت مصر أو الأردن، لن يساهم في استقرار المنطقة.