شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ومن المُنتظر ان تقام فعاليات مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز للخروج من الهزيمة الماضية على يد آرسنال ومحاولة الوصول إلى المركز الأول.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق حفيظ دراجي.