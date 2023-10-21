شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والمقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة التي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويقود هجوم فريق مانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند بجواره جاك جريليش، وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

وخط الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية تولى التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي.