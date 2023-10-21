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معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والمقرر لها اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة التي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويقود هجوم فريق مانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند بجواره جاك جريليش، وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

وخط الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية تولى التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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