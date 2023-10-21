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بشكل مجاني.. تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - يبحث عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العالمية من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في ستة مباريات ولم يتعادل من قبل وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق برايتون يحتل المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

تردد قناة K24 Kenya المفتوحة

وجاء  تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي على النحو التالى:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat W1 10 شرق 3729 يمين 10321 3/4 مفتوح
Intelsat 904 60 شرق 3775 يمين 9360 3/4 مفتوح
PAS 4 72 شرق 3724 يسار 16073 3/4 مفتوح
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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