شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مجاني.. تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العالمية من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في ستة مباريات ولم يتعادل من قبل وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق برايتون يحتل المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من لعب 8 مباريات حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

تردد قناة K24 Kenya المفتوحة

وجاء تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي على النحو التالى: