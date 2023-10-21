شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة تشيلسي وآرسنال في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة تشيلسي وآرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مباراة تشيلسي وآرسنال

ومن المُتوقع أن يلعب فريق تشيلسي في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: كوكوريلا - كويل - تياجو سيلفا - جوستو.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كالاجار.

خط الهجوم: كول بالمر - جاكسون - ستيرلينج.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق آرسنال من المُتوقع أن يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - صاليبا - جابريل - زيتشينكو.

خط الوسط: أوديجارد - جورجينيو - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - مارتنيلي.

معلق مباراة تشيلسي وآرسنال

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية عن اسم معلق مباراة تشيلسي وآرسنال وهو المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.