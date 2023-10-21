قمة القاهرة| وزيرة خارجية اليابان تشكر "السيسي" وتُشيد بدور مصر في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت وزيرة خارجية اليابان "يوكو كاميكاوا"، الشكر إلى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على الدعوة إلى عقد قمة القاهرة للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقالت "كاميكاوا"، خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام، إن التحدي الآن هو التعامل مع الموقف الإنساني، في ظل وجود مليون شخص في غزة يُعانون نفاد المؤن والمساعدات الإنسانية.

وأشادت بدور مصر في توصيل المساعدات لقطاع غزة، قائلة: مصر كان لها دور عظيم الشأن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأشارت إلى أن هناك أكثر من مليون شخص بغزة في أصعب الحالات الإنسانية، وندعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولا إلى حل الدولتين.

وشددت على تعاون اليابان مع مصر والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان: "علينا تقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة في أسرع وقت مُمكن، واليابان خصصت 10 ملايين دولار إلى الأشخاص في قطاع غزة ونُخطط لتقديم المساعدات بناءً على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية".

قمة القاهرة| وزيرة خارجية فرنسا تُعلن تخصيص مساعدات إضافية لصالح غزة

صرحت وزيرة خارجية فرنسا، "كاترين كولونا"، بأن إسرائيل تعرضت لضربة قوية يوم 7 أكتوبر، مُطالبة بإطلاق سراح كل الرهائن بدون تأخير أو شروط، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقالت الوزير الفرنسية خلال كلمتها بقمة القاهرة للسلام، إن رد إسرائيل يجب أن يكون عادلًا ومُتماشيًا مع القانون الدولي، مُشددة على أن القانون الدولي والإنساني يجب أن ينطبق على الكل.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين داخل قطاع غزة، حيث إن إرهاب حماس لا يُمثل قطاع غزة والمدنيين، مُؤكدة: فرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مُستمر.

ولفتت "كاترين كولونا"، إلى أن فرنسا تعتزم تقدم مساعدات إضافية تُقدر بـ 10 ملايين يورو، وذلك لتقديم المساعدات الأولية لقطاع غزة، ونحن على استعداد لمضاعفة هذه الجهود.

ودعت إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، والسماح للمواطنين داخل قطاع غزة بالمغادرة، وطالبت بأهمية عدم الانصياع وراء أفكار نشر الفوضى.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، نحن نتحدث بلغة القانون الدولي، ونسعى إلى السلام وأدعو الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وأن يتم التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين الأبرياء، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.