أبو الغيط: هناك ضرورة للتوصل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأن هناك ضرورة بالتوصل الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي ضد أهالي قطاع غزة.

وأكد أبو الغيط في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، أن هناك ضرورة أيضا لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بالكامل مع تأمين استمرار امتداد الماء والغذاء والدواء والطاقة.

الجامعة العربية

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يأتي في إطار المخالفة الصريحة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف ضد المدنيين دون تمييز.

واستنكر الأمين العام، التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوب أخرى بالتحضر، محذرا من الانجراف لصراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية.

وطالب أبو الغيط، كافة الأطراف غير المعنية بالصراع بأن تتحمل المسؤولية وضبط النفس وأن لا تفتح الطريق لتوسعة المواجهة وتفادي حرب إقليمية.

وختم أبو الغيط كلمته بالتشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تفضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة يعيش فيها أهلها في أمن، مؤكدا أن تلك التسوية ستجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل العنف.