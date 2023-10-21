عصابة العجوز والشاب.. كواليس سقوط تاجري مخدرات بـ20 فرش حشيش في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سائق تجاوز الستين من عمره شكل وزميل مهنته الثلاثيني تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطهما في ترويج المواد المخدرة تحديدا جوهر الحشيش أملا في تكوين ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة لكن العيون الساهرة تصدت لهما بحسم.

معلومات سرية وردت أكدتها تحريات المقدم حسام العباسي رئيس وحدة مباحث العجوزة باتجار سائقين في الحشيش واتخاذهما دائرة القسم مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

توجيهات سريعة من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتتبع نشاط المتهمين من خال خطة مراقبة دقيقة تتحلى بالحيطة والحذر الشديدين.

جهود رجال المباحث تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال رصدت تفاصيل تحركات المتهمين وطبيعة نشاطهما والأماكن التي يرتدان عليها ليمنح اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الضباط الضوء الأخضر لضبطهما في حالة تلبس.

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى عرفة والنقيب أحمد منتصر من الإيقاع بتاجري المخدرات في أحد الأكمنة وبحيازتهما 20 فرشا لجوهر الحشيش ومبلغ مالي وهواتف محمول.

أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث فرقة الوسط، أقر المتهمان بحيازتهم للحشيش بقصد الاتجار، والهواتف للاتصال بعملائهما والأموال حصيلة تجارتهما وأرشاد عن مصدر المضبوطات.

تحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى المستشار محمد عصام وكيل نيابة العجوزة الذي أمر بحبسهما على ذمة التحقيقات.