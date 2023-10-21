تحرير 65 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 65097 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (14122 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و470 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و1438 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.