قرار قضائي جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، تأجيل جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، لجلسة 11 نوفمبر.

كانت محكمة الهرم قضت بحبس لاعب الكرة "إ. ج."، لمدة سنة مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وتقدم محمود العطار محامي السيدة بدعوى إثبات نسب جديدة ضد اللاعب أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، لإثبات نسب الطفل بعد ميلاده لوالده.

وكانت السيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.