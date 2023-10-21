ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع يعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة ويقوم بإنتاج زبد جاموسي وبقري من مكونات صناعية مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 200 كجم من الزبد المنتج، وسحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية من عدمه.

كما جرى تحرير 120 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و24 محضر تدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر عدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر عدم وجود ميزان معتمد، بجانب 6 محاضر تصرف في 628 جوال دقيق بلدي مدعم، فضلًا عن محضر غلق أحد المخابز أثناء فترة العمل الرسمية بدون تصريح.