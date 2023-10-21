شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته في قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن ثقته في قدرة مصر على احتواء الأزمة الفلسطينية، لاسيما بعد قمة السلام بالقاهرة والتي شارك فيها عددا من القادة والزعماء على مستوى العالم.

وأكد الحزب أن الكلمة التي افتتح بها الرئيس السيسي قمة القاهرة للسلام جاءت جامعة وشاملة، حيث وضعت العالم أمام مسئولياته في أهمية مواجهة التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وتهجير قسري.

وجدد الحزب تأكيده على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة، والتأكيد على أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق يشيد حماة الوطن، بجهود الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية والتي أسفرت عن فتح معبر رفح البري صباح اليوم، لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.