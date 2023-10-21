شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": تصريحات الرئيس بقمة القاهرة للسلام خارطة طريق لإنهاء المأساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس جهود الحثيثة التي تبذله الدولة المصرية في التوصل لوضع حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية.

وأضافت "مديح"، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وتؤكد على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فرد بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصرأبدا.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحة أن الدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبته بكافة حقوقه المشروعة، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير، كما أن مصر تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد في القطاع.