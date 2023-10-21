شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: كلمة الرئيس السيسى عكست إرادة الشعب المصرى لرفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام، بحضور زعماء وقادة العالم، مشيرة إلى أن الكلمة بعثت بالعديد من الرسائل الهامة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد فخامته على أن تصفية القضية دون حلا عادلا للشعب الفلسطينى لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تماما واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف بجانبه في الدفاع عن أرضه.

ولفتت الدكتورة عايدة نصيف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمام العالم الرؤية المصرية المتوازنة التي تستهدف أحياء عملية السلام والحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي لأي محاولات زعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية، وإدانة كافة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في فلسطين.

ولفتت سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الحل في القضية الفلسطينية لن يكون من خلال إزاحة شعبا بأكمله إلى أماكن أخرى سواء بالتهجير أو النزوح أو بالقوة العسكرية، ولكن بتحقيق مبادىء العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم مثلهم مثل باقي الشعوب العربية.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذه القمة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية ووضعها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي أكدت أحقيتها في أرضها.