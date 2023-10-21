نقيب الإعلاميين يطالب بإطلاق حساب موحد للنقابات المهنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلام الغربى أخذ من التضليل والأكاذيب طريقا له، مشيرا الى أنه لعب فى رسم صورة ذهنية أن المعتدى عليه هو الجانب الاسرائيلى وليس الشعب الفلسطينى.

وطالب طارق سعدة خلال كلمة له فى اجتماع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، الذى يعقد بمقر نقابة الصحفيين للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، بتصحيح الصورة والمعلومات وتوثيق الأحداث التى يمكن أن يبنى عليها رأى عام .

وتابع الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين :" لدينا مرصد إعلامى يعمل بصورة دورية يومية يتابع عن كثب كل ما يدور ، نجد أن هناك خرقات من الإعلام الغربى بشأن تغطية الجرائم التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى، يجب علينا أن نصحح الصورة ونوجه الرأى العام بالواقع ".

ورحب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بتشكيل لجنة تنسيقية للنقابات المهنية، مطالبا باطلاق حساب موحد للنقابات المهنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا، اليوم السبت، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني .

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح، وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم ، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه ، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر، مؤكدا إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ولفت مجلس النقابة إلى أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.