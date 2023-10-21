شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قمة القاهرة للسلام بمثابة حشد دولى لدعم تحركات مصر بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، تعد خطوة في غاية الأهمية من جانب الدولة المصرية لحشد الدول الإقليمية والدولية الفاعلة لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية، وتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على الرفض القاطع لأى محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير، ويعمل على إعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود، نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، هي تحول كبير فى الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية، حيث لا تكتفى بدور الوسيط، الذي يسعى للتهدئة إلى رعاية القضية الفلسطينية بشكل كامل، في ظل استمرار الجانب الإسرائيلى فى جرائمه سواء في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل وقصف المنشأت المدنية والمستشفيات ودور العبادة، واستفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.

وأشار "اللمعي"، إلى أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتتصدى بمنتهى الحسم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كل الطرق لإنهاء التصعيد الحالى والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم، لافتًا إلى أن قمة القاهرة للسلام أهم حدث دولى لتناول القضية الفلسطينية ستشكل نقطة فارقة فى تاريخ القضية التى تعرضت لانتكاسات