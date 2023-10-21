شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة:كلمة الرئيس السيسى أكدت وقوف مصر أمام مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام المنعقدة في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تضمنت الكلمة رسائل هامة ومواقف واضحة لا تهاون فيها سواء فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في أرضه أو ما يتعلق بوقوف مصر كحائط صد أمام مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى سيناء.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بحديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حديثًا من القلب كزعيم عربي ومواطن مصري غيور على قضايا أمته العربية ومتألم لمصير آلاف من المدنيين العزل ومدافع عن أمن مصر القومي وملاذ أخير للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الأبي.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تمثل استكمالًا لسلسلة من الدعم المتواصل والمستمر وغير المحدود الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية منذ 75 عامًا وهو الدعم الذي بينى على الفعل والتأثير وليس على الشعارات الجوفاء أو العبارات الرنانة أو المتاجرة بالقضية.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على دعمه الكامل وغير المشروط للقيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري والعربي والدفاع عن القضية الفلسطينية وسط صمت دولي ومواقف مخزية أو متخاذلة من العديد من الدول التي كان منوط بها أن تقف خلف حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.