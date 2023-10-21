شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغد: نجاح قمة القاهرة للسلام يكشف دور مصر الرائد فى التصدى للهمجية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن استجابة وحضور القادة والزعماء العرب والافارقة والاوربين الى مؤتمر قمة القاهرة للسلام يكشف الدور المصرى الكبير الرائد والمسؤل للقيادة المصرية الناجحة ممثله فى فخامة الرئيس السيسى الذى يحترمه العالم ويقدر دوره ورؤيته.

أكد "موسى" ان الواقع اكد أن مصر هى الداعم الاول للحق الفلسطينى ولحل الدولتين وللسلام فى المنطقة وان مصر هى المتصدى الاكبر لاسرائيل والوقف فى مواجهتها والتصدى لمخططها بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين الى مصر.

وأضاف موسى أن الأزمات فى المنطقة والعالم تكشف كل مرة بجلاء أهمية مصر ورئيس مصر وريادة مصر ودور مصر فى الأسرة الدولية والذى أعاده إلى مكانه ومكانته الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أن حضور دول كتركيا وقطر وجنوب أفريقيا وغيرها إلى مؤتمر وقمة القاهرة هو عودة لمصر إلى مكانتها الاقليمية والدولية بفضل قائد مصر العظيم الذى نجح طوال سنوات من العمل ليل نهار من اجل وطنه.