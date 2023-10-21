شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى الانتخابية تبرز أهم رسائل الرئيس خلال قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر القاهرة للسلام 2023، المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة.

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكدت أن عبور شاحنات الدعم الانسانية والطبية إلى قطاع غزة، تضامناً مع أشقائنا في غزة هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام، مثنيةً على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والتي على رأسها قمة القاهرة للسلام المٌنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية حتى الآن.



1