شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة انتصار عظيم لإرادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن مصر فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة المصرية وقوتها في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وأضاف "صقر" ، أن دخول المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة انتصار عظيم لإرادة وإصرار مصر وتتويج لجهود ضخمة للدبلوماسية من مصر لدعم الأشقاء ونصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن فتح المعبر، قبيل انطلاقة قمة القاهرة للسلام ، انتصار عظيم وتتوييج للجحهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأشار رضا صقر إلى أن هناك ملايين من أهالي غزة الذين يقعون تحت وطأة القصف والحصار الإسرائيلي، ينتظرون تلك المساعدات، في ظل عدم وجود وقود أو مياه أو كهرباء.

وأعرب رضا صقر عن تطلعه لأن تكون تلك أولى خطوات حل القضية الفلسطينية ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.