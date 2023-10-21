شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: قمة القاهرة للسلام هدفها وقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، بعقد مصر قمة القاهرة للسلام والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مشاركة دولية وإقليمية، وذلك لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة العدوان الإسرائيلي المحتل على المدنيين الفلسطينيين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ، مضيفا أنها جاءت في توقيت هام للغاية وفى ظل تصاعد الأزمة .

وأكد وهبة، أن مصر ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بجانب أنها تعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

وأوضح رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ ، أن دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة هدفها إعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين ببناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس ولابد من وقف العدوان الإسرائيلي.

ولفت النائب إلى حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون وصول المساعدات دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع، مشيرا إلى أن البداية كانت اليوم وتم دخول 20 شاحنة عبر معبر رفح البري ، بجانب أن مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا والعمل على التهدئة.