شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يقترح تجهيز قافلة معونات للنقابات المهنية لدعم الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تحركات النقابات المهنية وجهدهم لدعم ونصرة شعبنا العربي في فلسطين، موجها التحية لنضال وصمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب.

وشدد طارق النبراوى خلال كلمة له أرسلها لاجتماع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، الذى تعقده نقابة الصحفيين للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، على ضرورة التكاتف كنقابات مصرية وطنية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة، خصوصا مع إجراءات الحصار والتجويع والتشريد التي تفرضها قوات الاحتلال، في انتهاك صريح لكل القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية.

واقترح طارق النبراوى إطلاق حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وتعاون النقابات المهنية في تجهيز وإرسال قافلة معونات إلى فلسطين تضم كل الاحتياجات الطبية والغذائية لشعبنا الشقيق، داعيا لتنظيم مظاهرة موحدة لكل المهنيين في كل المحافظات المصرية، بالتنسيق بين النقابات المهنية المختلفة، تفعيل التعاون بين لجنة فلسطين بنقابة المهندسين مع نظيراتها في النقابات المهنية.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا، اليوم السبت، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني .

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح، وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم ، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه ، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر، مؤكدا إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ولفت مجلس النقابة إلى أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.