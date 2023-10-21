أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "تجدُّد قصف ​تل أبيب​، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين". وكانت قد أفادت الكتائب، في وقت سابق اليوم، بـ"قصف تل أبيب ردًّا على المجازر بحقّ المدنيّين، وبقصف كيبوتس نيريم بقذاف الهاون، ومستوطنة ​سديروت​ برشقة صاروخيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": تجدد قصف تل أبيب ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.