الصحة الفلسطينية في غزة: 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة إضافة إلى 13561 مصابا

افادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن سقوط "4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة إضافة إلى 13561 مصابا بالعدوان الإسرائيلي". ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة، قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا. في غضون ذلك، بدأ دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط تأكيدات وكالات دولية ومؤسسات فلسطينية بأن القافلة التي تضم 20 شاحنة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في القطاع.

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