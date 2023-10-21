أشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "الجيش يواصل الاستعداد للمرحلة التّالية من الحرب، حيث تمّ خلال الأيّام القليلة الماضية المصادقة على الخطط لتوسيع القتال"، مؤكّدًا أنّ "وحدات الجيش النّظاميّة والاحتياط في الميدان، وتجري التّدريبات وفقًا للخطط العملياتيّة المعتمَدة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قائد لواء الناحال الكولونيل يائير تصوكرمان قال: لقد أجرى لواء ناحال التّدريبات في الأيّام الأخيرة، وهو جاهز لأيّ مهمّة. إنّنا نتطلّع نحو الأمام، وننظر في عيون العدو ونقول له كفى. ما حدث لن يتكرّر. شعب إسرائيل حي ونحن ممثّلو هذا الجيل سننتصر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نواصل الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب ووحداتنا في الميدان وتجري تدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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