السوداني دعا إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار قطاع غزة: العراق سيقدم كل المساعدة الممكنة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال قمة "القاهرة للسلام" 2023، أن "العراق سيقدم كل المساعدة الممكنة لقطاع غزة"، داعياً إلى "إنشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع".

ولفت السوداني، الى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية من خلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس"، مؤكداً أن "مجزرة مستشفى المعمداني كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني ونواياه، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما يحدث في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تتضمن قتل الأبرياء وفرض حصار خانق على الأحياء المتبقية".

وشدد على "ضرورة وضع حد للاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني"، لافتاً الى أن "الظلم لا يؤدي إلى سلام مستدام، وأن الأمن والسلام لا يمكن تحقيقهما إلا بإزالة أسباب العنف والاحتلال والتمييز العنصري".