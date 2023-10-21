أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، "أننا نواصل اتصالاتنا بجهات لبنانية حتى لا تتطور الاشتباكات مع إسرائيل لما هو أخطر"، لافتاً الى أن "المسؤولين الإسرائيليين دائما يهددون بتدمير لبنان، وهذا يوتر الوضع أكثر".
وشدد، في حديث لقناة "الجزيرة"، على "أننا دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها، وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا"، مشيراً الى أن "كثيرا مما يحدث على حدودنا مرتبط بما يحدث في قطاع غزة، ونخشى توسع الحرب".
ورأى بو حبيب أن "حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات للقبول بوقف إطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب: نواصل اتصالاتنا حتى لا تتطور الاشتباكات للأخطر وحجتنا ستكون أقوى مع "حزب الله" للقبول بوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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