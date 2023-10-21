زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنّ "في وقت سابق اليوم، قامت مجموعة مقاتلين بإطلاق قذيفة صاروخيّة نحو منطقة جبل روس، حيث سقطت في منطقة مفتوحة".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "استطلاعات الجيش رصدت المجموعة التّخريبيّة، لتقوم مسيّرة باستهدافها. كما أطلق مقاتلون قذيفةً مضادّةً للدّروع قبل قليل نحو بلدة مرغاليوت، حيث قامت مسيّرة باستهداف المجموعة بعد رصدها من قبل استطلاعات الجيش".
ولفت أدرعي إلى أنّه "تمّ رصد إصابات مباشرة في الغارتَين. كما تعرّضت منطقة بلدة حانيتا على الحدود لهجوم بإطلاق عدّة قذائف مضادّة للدّروع، حيث تردّ قوّاتنا باستهداف مصادر إطلاق النّيران".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: مسيّرة إسرائيلية استهدفت مقاتلين أطلقوا قذيفة مضادة للدروع نحو بلدة مرغاليوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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