فرق مياه الجنوب كشفت على مراكز إيواء النازحين من القرى الحدودية للتأكد من توافر المياه وجودتها

نظّمت فرق "مؤسسة مياه ​لبنان​ الجنوبي"- ​دائرة مياه صور​، جولةً ميدانيّةً على مراكز إيواء المواطنين النّازحين من القرى الحدوديّة، وذلك ضمن الإجراءات التّنفيذيّة لخطّة الطّوارئ الّتي وضعتها المؤسّسة موضع التّنفيذ، بالتّعاون مع الجهات والمؤسّسات الرّسميّة المعنيّة.

وشملت الجولة مراكز المعهد الفنّي واتحاد بلديات صور الّذي يضمّ نحو 500 مواطن، مدرسة صور الثّانية الرّسميّة المختلطة وفيها 300 مواطن، وثانويّة البنات الرّسميّة الّتي تضم نحو 200 نازح. وقد تمّ تنفيذ إجراءات كشف وفحوصات ومعاينة للتّأكّد من جودة المياه المتوافرة، والكميّات والشّبكات المزوّدة وأماكن التّخزين والاستخدام، كما تمّ التّأكّد من توافر الكميّات المناسبة وفق معايير الجودة المعتمَدة.