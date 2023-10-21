قوى الأمن: تدابير سير في 22 و23 و24 الحالي على طريق حمانا- قرنايل- مفرق بزبدين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة تأهيل طريق حمانا- قرنايل- مفرق بزبدين، ستقوم بأعمال تعبيد الطّريق الممتدّ من مفرق صليما- بزبدين باتجاه مفرق رأس المتن، وصولًا إلى بعد مفرق رأس المتن 100 متر باتجاه بلدة حمانا، وذلك اعتبارًا من السّاعة 6:00 صباحًا لغاية السّاعة 19:00 من تواريخ 22، 23، و24-10-2023".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وتحويل السّير إلى الطّرقات الفرعيّة"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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