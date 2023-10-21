المقداد: أميركا شريك كامل بالحرب الهمجية على غزة وهناك بداية انتفاضة ستطيح بالكيان الصهيوني

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​علي المقداد​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ هي شريك كامل في هذه الحرب الهمجيّة على ​غزة​ و​فلسطين​".

ونوّه، خلال لقاء سياسي معه، نظّمته العلاقات العامّة لـ"حزب الله" في البقاع، في بلدة كفردان، بحضور فاعليّات سياسيّة وبلديّة واختياريّة وثقافيّة واجتماعيّة، بـ"الحركات الاحتجاجيّة والدّاعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، في الدّول العربيّة بما فيها الدّول المطبّعة مع العدو الصهيوني، وهذا مؤشّر لبداية انتفاضة ستطيح بالكيان الصّهيوني".