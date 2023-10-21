اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي المقداد، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي شريك كامل في هذه الحرب الهمجيّة على غزة وفلسطين".
ونوّه، خلال لقاء سياسي معه، نظّمته العلاقات العامّة لـ"حزب الله" في البقاع، في بلدة كفردان، بحضور فاعليّات سياسيّة وبلديّة واختياريّة وثقافيّة واجتماعيّة، بـ"الحركات الاحتجاجيّة والدّاعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، في الدّول العربيّة بما فيها الدّول المطبّعة مع العدو الصهيوني، وهذا مؤشّر لبداية انتفاضة ستطيح بالكيان الصّهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: أميركا شريك كامل بالحرب الهمجية على غزة وهناك بداية انتفاضة ستطيح بالكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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