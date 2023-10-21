شكرا لقرائتكم خبر عن رامابوسا: أدعو لعدم إمداد أي من جانبي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني بالأسلحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج - (رويترز)

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، السبت، في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام كافة الدول المعنية، إلى الامتناع عن مد أي من جانبي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني بالأسلحة.

وقال رامابوسا، إن استخدام إسرائيل القوة وقصف قطاع غزة «ينتهك القانون الدولي».

وأضاف «نتمسك بوجهة نظر ثابتة بأن الهجوم على مدنيين في إسرائيل، والحصار المستمر على غزة، وقرار تهجير سكان غزة قسراً، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة من خلال القصف، هي انتهاكات للقانون الدولي». ونشرت الرئاسة في جنوب إفريقيا الكلمة في مجموعتها الرسمية على تطبيق واتساب.